Бруну Фернандеш: Советовался с Роналду перед переходом в МЮ

Зимний новичок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что просил совета у Криштиану Роналду перед приходом в новую команду.

"Я говорил с Роналду перед своим переходом. Он говорил о клубе только хорошие вещи. Он признался, что именно здесь вышел на топовый уровень. Уверен, что он рад моему трансферу.

Также я говорил перед переходом с Оле Сульшером. Перед этим тренер говорил с Роналду, который хорошо высказался обо мне", - цитирует слова полузащитника The Independent.

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Напомним, что Роналду и Фернандеш вместе играют в сборной Португалии.