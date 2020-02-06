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Бруну Фернандеш: Советовался с Роналду перед переходом в МЮ
Полузащитник доверился опытному товарищу
Зимний новичок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что просил совета у Криштиану Роналду перед приходом в новую команду.
"Я говорил с Роналду перед своим переходом. Он говорил о клубе только хорошие вещи. Он признался, что именно здесь вышел на топовый уровень. Уверен, что он рад моему трансферу.
Также я говорил перед переходом с Оле Сульшером. Перед этим тренер говорил с Роналду, который хорошо высказался обо мне", - цитирует слова полузащитника The Independent.
Напомним, что Роналду и Фернандеш вместе играют в сборной Португалии.