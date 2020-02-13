Хамес Родригес может перейти в Эвертон

По информации Don Balon, хавбек "Реала" Хамес Родригес попал в сферу интересов "Эвертона".

Наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в подписании колумбийца. Сам игрок выразил желание тренироваться под руководством своего бывшего тренера.

Сообщается, что "Реал" не будет требовать за Хамеса 75 миллионов евро, которые клуб хотел получить прошлым летом, а готов расстаться с игроком за 45 млн.

В текущем сезоне на счету колумбийца 1 гол и 1 результативная передача в 9 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.