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Хамес Родригес может перейти в Эвертон

Англия
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Карло хочет вернуть своего бывшего подопечного

Хамес Родригес может перейти в Эвертон
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По информации Don Balon, хавбек "Реала" Хамес Родригес попал в сферу интересов "Эвертона".

Наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в подписании колумбийца. Сам игрок выразил желание тренироваться под руководством своего бывшего тренера.

Сообщается, что "Реал" не будет требовать за Хамеса 75 миллионов евро, которые клуб хотел получить прошлым летом, а готов расстаться с игроком за 45 млн.

В текущем сезоне на счету колумбийца 1 гол и 1 результативная передача в 9 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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