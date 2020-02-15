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Руководство Ман Сити созывало футболистов, чтобы объявить о планах клуба после решения УЕФА

Англия
(3 голосов)

"Ман Сити" рассылал сообщения игрокам

Руководство Ман Сити созывало футболистов, чтобы объявить о планах клуба после решения УЕФА
Новина українською

Руководство "Манчестер Сити" решило провести встречу с футболистами "горожан" после решения УЕФА отстранить клуб из Лиги Чемпионов на следующие два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Футболистам "Сити" клуб разослал игрокам сообщения с просьбой присутствовать на встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано. Встреча должна была пройти сегодня.

"Ман Сити" хотел проинформировать игроков "горожан" о планах клуба после решения УЕФА.

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В статье: Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
Telegraph
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
15.02.2020 в 20:00
Желаю обжаловать это решение и ко всему прочему выиграть нынешнюю лигу чемпионов!
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