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Руководство Ман Сити созывало футболистов, чтобы объявить о планах клуба после решения УЕФА
"Ман Сити" рассылал сообщения игрокам
Руководство "Манчестер Сити" решило провести встречу с футболистами "горожан" после решения УЕФА отстранить клуб из Лиги Чемпионов на следующие два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Футболистам "Сити" клуб разослал игрокам сообщения с просьбой присутствовать на встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано. Встреча должна была пройти сегодня.
"Ман Сити" хотел проинформировать игроков "горожан" о планах клуба после решения УЕФА.
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Источник:Telegraph
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kalan-86 (Анкара)
15.02.2020 в 20:00
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