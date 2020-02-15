Руководство Ман Сити созывало футболистов, чтобы объявить о планах клуба после решения УЕФА

Руководство "Манчестер Сити" решило провести встречу с футболистами "горожан" после решения УЕФА отстранить клуб из Лиги Чемпионов на следующие два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Футболистам "Сити" клуб разослал игрокам сообщения с просьбой присутствовать на встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано. Встреча должна была пройти сегодня.

"Ман Сити" хотел проинформировать игроков "горожан" о планах клуба после решения УЕФА.