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Клопп прокомментировал решение УЕФА: Это шок. Мне жаль Пепа и футболистов

Англия
(1 голосов)

Немец поделился мыслями об исключении "горожан" из ЛЧ

Клопп прокомментировал решение УЕФА: Это шок. Мне жаль Пепа и футболистов
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от Лиги Чемпионов на 2 года.

"Это настоящий шок. Просто вау. Я могу говорить только о футболе. Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я ничего не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь.

Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть – так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется", – поделился Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2020 в 23:49
Respect Jurgen!
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