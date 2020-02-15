Клопп прокомментировал решение УЕФА: Это шок. Мне жаль Пепа и футболистов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от Лиги Чемпионов на 2 года.

"Это настоящий шок. Просто вау. Я могу говорить только о футболе. Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я ничего не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь.

Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть – так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется", – поделился Юрген Клопп.