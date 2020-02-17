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Дайер летом может покинуть Тоттенхэм

Англия
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Клуб не смог договориться с игроком о продлении контракта

Дайер летом может покинуть Тоттенхэм
Новина українською

"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника команды Эрика Дайера в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, стороны не смогли договориться о продлении контракта. 26-летний Дайер хотел получить гарантию постоянной игровой практики в основном составе, при этом желая играть на позиции центрального защитника, отвергая вариант с выходом на поле в полузащите. "Тоттенхэм" оказался не готов удовлетворить требования англичанина и готов выслушать предложения клубов.

В сезоне-2019/20 Дайер провел 21 матч за "Тоттенхэм", на его счету 2 результативных передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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