Дайер летом может покинуть Тоттенхэм

"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника команды Эрика Дайера в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, стороны не смогли договориться о продлении контракта. 26-летний Дайер хотел получить гарантию постоянной игровой практики в основном составе, при этом желая играть на позиции центрального защитника, отвергая вариант с выходом на поле в полузащите. "Тоттенхэм" оказался не готов удовлетворить требования англичанина и готов выслушать предложения клубов.

В сезоне-2019/20 Дайер провел 21 матч за "Тоттенхэм", на его счету 2 результативных передачи.