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Челси - МЮ. Лондонцы сыграют без лучшего бомбардира, Байи выходит впервые в сезоне

Англия
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Интересные составы

Челси - МЮ. Лондонцы сыграют без лучшего бомбардира, Байи выходит впервые в сезоне
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Сегодня состоится центральный матч тура в АПЛ. На "Стемфорд Бридж" лондонский "Челси" примет "МЮ".

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Тренера очень удивили с составами. Самый дорогой вратарь в истории, Кепа Аррисабалага, вновь оказался на скамейке запасных, уступив место Кабальеро. Также не сыграет лучший бомбардир команды Абрахам (причины остаются неизвестными).

Сульшер решил в центре обороны выпустить Эрика Байи, который из-за травмы не играл полгода. Зимний новичок "красных" Бруну Фернандеш вышел в старте.

"Челси": Кабальеро - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс - Жоржиньо, Канте, Ковачич - Виллиан, Батшуайи, Педро

"МЮ": Де Хеа - Уильямс, Магуйар, Байи, Шоу, Уан-Биссака - Фред, Матич - Фернандеш - Марсьяль, Джеймс

Начало игры в 22:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик Байи Тэмми Абрахам Кепа Аррисабалага
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