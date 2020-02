Бекхэм: Тяжело ли сейчас следить за Манчестер Юнайтед? Нет, я настоящий фанат клуба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм оценил работу Оле Гуннара Сульшера на посту тренера "красных дьяволов". Цитирует Бэкса Sky Sports.

David Beckham has backed Ole Gunnar Solskjær to continue the 'good job' he is doing at Old Trafford



More: https://t.co/epbsqIoeWB



pic.twitter.com/NjucB2s26O