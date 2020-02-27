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Бекхэм: Тяжело ли сейчас следить за Манчестер Юнайтед? Нет, я настоящий фанат клуба
Дэвид – один из птенцов Ферги
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм оценил работу Оле Гуннара Сульшера на посту тренера "красных дьяволов". Цитирует Бэкса Sky Sports.
"Думаю, что Оле хорошо справляется. Он пришел и принял вызов, продолжает поддерживать игроков – это все в стиле Фергюсона. Босс никогда бы не стал критиковать футболиста своего клуба, Оле поступает также. Все фанаты поддержат его, ведь он отличный человек, а также из-за того, что он сделал для клуба в прошлом".
"Тяжело ли сейчас следить за "Манчестер Юнайтед"? Нет, я настоящий фанат клуба. В любой ситуации мне нравится наблюдать за их игрой. Но будем надеяться, что период без трофеев не продлится слишком долго, ведь мы – один из крупнейших клубов в мире. Не у каждой команды есть такие победные традиции".
David Beckham has backed Ole Gunnar Solskjær to continue the 'good job' he is doing at Old Trafford— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 27, 2020
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