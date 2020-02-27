Бекхэм: Тяжело ли сейчас следить за Манчестер Юнайтед? Нет, я настоящий фанат клуба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм оценил работу Оле Гуннара Сульшера на посту тренера "красных дьяволов". Цитирует Бэкса Sky Sports.

"Думаю, что Оле хорошо справляется. Он пришел и принял вызов, продолжает поддерживать игроков – это все в стиле Фергюсона. Босс никогда бы не стал критиковать футболиста своего клуба, Оле поступает также. Все фанаты поддержат его, ведь он отличный человек, а также из-за того, что он сделал для клуба в прошлом".