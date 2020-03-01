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Карло Анчелотти: Я попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня

Англия
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Наставник "ирисок" подвел итоги ничьи с "красными дьяволами"

Карло Анчелотти: Я попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьи с "Манчестер Юнайтед" в рамках 28-го тура АПЛ.

"Мы играли очень хорошо, я рад этому. Мы должны продолжать в том же духе, не жалуясь".

Также итальянский наставник высказался насчет своей красной карточки, которую "Папа Карло" получил после окончания матча за споры с арбитром.

"Мне многое хотелось сказать. Я попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня. После этого я пообщался с ним, я сохраню наш разговор в секрете. Но речь шла о том, что Сигурдссон был в офсайде, хотя мы считаем, что он не перекрывал обзор Де Хеа.

Как я и сказал, обзор не был закрыт, но судья решил, что это офсайд. Все знают, что решение можно трактовать по-разному.

Надеюсь, что я не пропущу матч с "Челси" из-за дисквалификации этого не произойдет. Я не проявил неуважения к судье, но если меня дисквалифицируют, я пойду на трибуну "Стэмфорд Бридж". Конечно, я должен общаться с игроками, но это не станет большой проблемой, если мы хорошо подготовимся к игре", - поделился Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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