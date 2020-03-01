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Анчелотти был удален за споры с судьей после матча с Ман Юнайтед

Англия
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Итальянский наставник оспаривал отмененный гол

Анчелотти был удален за споры с судьей после матча с Ман Юнайтед
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В рамках 28-го тура АПЛ "Эвертон" дома сыграл вничью с "МЮ" 1:1.

Главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти удалили после окончания встречи. Итальянского наставник вышел на поле и спорил с арбитром матча Крисом Каваной. Суддя показал "Папе Карло" красную карточку.

Предметом спора был отмененный гол "Эвертона" после использовании VAR на 92-й минуте.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Юнайтед
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