Англия
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Анчелотти был удален за споры с судьей после матча с Ман Юнайтед
Итальянский наставник оспаривал отмененный гол
В рамках 28-го тура АПЛ "Эвертон" дома сыграл вничью с "МЮ" 1:1.
Главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти удалили после окончания встречи. Итальянского наставник вышел на поле и спорил с арбитром матча Крисом Каваной. Суддя показал "Папе Карло" красную карточку.
Предметом спора был отмененный гол "Эвертона" после использовании VAR на 92-й минуте.
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