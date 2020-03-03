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Форвард Борнмута лишен прав на 16 месяцев
В 2019-м году он врезался в витрину одного из лондонских кафе
Форвард "Борнмута" Джордан Айб решением суда лишен прав на 16 месяцев. Летом 2019 года, управляя внедорожником, он врезался в витрину одного из лондонских кафе, сообщает Sky Sports.
Также Айб оштрафован на 7,5 тысяч фунтов стерлингов. Он должен выплатить 500 фунтов в качестве компенсации ущерба и еще 775 — в качестве морального ущерба.
Айб выступает за "Борнмут" с 2016 года. Он провел за команду 78 матчей и забил 3 гола.
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