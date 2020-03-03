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Форвард Борнмута лишен прав на 16 месяцев

Англия
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В 2019-м году он врезался в витрину одного из лондонских кафе

Форвард Борнмута лишен прав на 16 месяцев
Новина українською

Форвард "Борнмута" Джордан Айб решением суда лишен прав на 16 месяцев. Летом 2019 года, управляя внедорожником, он врезался в витрину одного из лондонских кафе, сообщает Sky Sports.

Также Айб оштрафован на 7,5 тысяч фунтов стерлингов. Он должен выплатить 500 фунтов в качестве компенсации ущерба и еще 775 — в качестве морального ущерба.

Айб выступает за "Борнмут" с 2016 года. Он провел за команду 78 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Борнмут (Англия) Джордон Айб Борнмут
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