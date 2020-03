В Англии нашли причину неудачам Ливерпуля: начало действовать проклятие 10-летнего фаната МЮ

После поражения "Ливерпуля" в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Челси" (2:0) вновь набирает популярность история 10-летнего болельщика "Манчестер Юнайтед" Дарага Керли, который в январе написал письмо Юргену Клоппу – с просьбой перестать побеждать. Пользователи активно подняли тему в Твиттере:

"Ливерпуль" проиграл мадридскому "Атлетико", отбивался от "Вест Хэма" и уступил "Уотфорду", после того как 10-летний ирландский поклонник "Манчестер Юнайтед" написал письмо Клоппу с просьбой прекратить побеждать".

Liverpool have lost to Atletico Madrid, struggled to beat West Ham and been spanked senseless by Watford since that Irish Manchester United supporting 10 year old boy wrote a letter to Klopp asking him to stop winning games. ???? — Annamaria Dray (@annamariamufc) February 29, 2020

"С тех пор как юный болельщик "Юнайтед" отправил это письмо Клоппу: 0:1 с мадридским "Атлетико", 0:3 с "Уотфордом" и 0:2 с "Челси".

Since Man United boy sent this letter to Klopp ????????



Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Watford 3-0 Liverpool

Chelsea 2-0 Liverpool#CHELIV #FACup pic.twitter.com/yhiT1H3rZf — S-A-C ???????????? ???? ???????????????????????????? ???????????????? (@FEARLESS0777) March 3, 2020

"Ливерпуль" проиграл 3 матча после того, как мальчик отправил письмо с просьбой проиграть. Малыш — новый мессия?"

Liverpool lose 3 games after boy sends letter asking Klopp to lose games.

Is the kid the new messiah? pic.twitter.com/fQbGox5qCo — Tony Farmer (@TonyFarmer13) March 3, 2020