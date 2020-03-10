Как лисы потрепали вилланов. Лестер – Астон Вилла 4:0. Обзор матча и видео голов

"Астон Вилла" выглядела в этом матче крайне беспомощно – если в первой половине встречи команда Дина Смита старалась защищаться, то во втором посыпалась окончательно. Избиение началось уже под конец первой 45-минутки, когда Рейна самонадеянно покинул ворота в попытке остановить Барнса на полуфланге. Как итог: техничное движение Харви и мяч в сетке. Вингер "Лестера" обязательно расстроит Пепе еще один раз в этом поединке, а Варди возьмет пример с младшего товарища по команде и также оформит дубль. "Лисы" закрепились на 3-й позиции, отрыв от "Челси" составляет 5 очков. "Астон Вилла" же продолжает тонуть, располагаясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Лестер" – "Астон Вилла".

Лестер. "Кинг Пауэр".

"Лестер" – "Астон Вилла" 4:0

Голы: Барнс (41, 83), Варди (61, пенальти; 80)