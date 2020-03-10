СМИ: Вулверхэмптон готов побороться за полузащитника Реала

Хамес Родригес, который в текущем сезоне лишь по большим праздникам выходит на поле, может покинуть "Реал" летом. Сейчас на него есть несколько претендентов.

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По данным портала El Desmarque, в битву за колумбийца вступает "Вулверхэмптон". Клуб готов подписать с футболистом контракт на постоянной основе.

Пока неизвестно, готов ли сам Хамес пойти на такой шаг, ведь "волки" не будут готовы выплачивать его огромную зарплату. Сейчас он получает более 9 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что за Хамеса также поборется "Эвертон", который тренирует Анчелотти.