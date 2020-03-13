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"Чувствую себя гораздо лучше". Наставник Арсенала высказался о своем здоровье

Англия
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Впервые после диагностирования коронавируса

"Чувствую себя гораздо лучше". Наставник Арсенала высказался о своем здоровье
UA-Футбол
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У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты вчера был диагностирован коронавирус. Сейчас он впервые высказался об этой ситуации.

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"Спасибо всем за Вашу поддержку. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. На данный момент мы столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровья каждого - гораздо важнее. Защитите друг друга и следуйте инструкциям. Перенос матчей АПЛ - правильное решение", - написал испанец в социальной сети Твиттер.

Отметим, что сегодня официально стало известно об приостановке АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета коронавирус
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