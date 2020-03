"Чувствую себя гораздо лучше". Наставник Арсенала высказался о своем здоровье

У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты вчера был диагностирован коронавирус. Сейчас он впервые высказался об этой ситуации.

"Спасибо всем за Вашу поддержку. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. На данный момент мы столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровья каждого - гораздо важнее. Защитите друг друга и следуйте инструкциям. Перенос матчей АПЛ - правильное решение", - написал испанец в социальной сети Твиттер.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha