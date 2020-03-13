  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Вулверхэмптона

Англия
(1 голосов)

Португалец сейчас в прекрасной форме

Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Вулверхэмптона
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать Диогу Жоту. Об этом передает Daily Mail.

Полузащитник "Вулверхэмптона" заинтересовал лично Микеля Артету, а потому он будет готов настаивать на его подписания. Испанец уверен, что Диогу сможет укрепить его клуб.

Читайте такжеНазван лучший игрок недели в Лиге Европы

Этот сезон Жота проводит на отличном уровне, успев забить 15 голов во всех турнирах. Его контракт расчитан до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что также "Арсенал" может подписать форварда "Наполи".

Читайте такжеАрсенал и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за Милика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Диогу Жота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...