Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Вулверхэмптона
Португалец сейчас в прекрасной форме
Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать Диогу Жоту. Об этом передает Daily Mail.
Полузащитник "Вулверхэмптона" заинтересовал лично Микеля Артету, а потому он будет готов настаивать на его подписания. Испанец уверен, что Диогу сможет укрепить его клуб.
Читайте такжеНазван лучший игрок недели в Лиге Европы
Этот сезон Жота проводит на отличном уровне, успев забить 15 голов во всех турнирах. Его контракт расчитан до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что также "Арсенал" может подписать форварда "Наполи".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...