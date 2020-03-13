Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Вулверхэмптона

Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать Диогу Жоту. Об этом передает Daily Mail.

Полузащитник "Вулверхэмптона" заинтересовал лично Микеля Артету, а потому он будет готов настаивать на его подписания. Испанец уверен, что Диогу сможет укрепить его клуб.

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Этот сезон Жота проводит на отличном уровне, успев забить 15 голов во всех турнирах. Его контракт расчитан до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что также "Арсенал" может подписать форварда "Наполи".