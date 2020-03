Появились фотографии новой выездной формы Ливерпуля – она выполнена в бирюзовом цвете

В Интернет просочилось фото выездной формы "Ливерпуля", в которой команда Юргена Клоппа будет выступать в следующем сезоне – 2020/21. Снимок традиционно появился на сайте Footy Headlines. Новый комплект экипировки мерсисайдцев выполнен в бирюзовом цвете с черным воротником. На футболку нанесена абстрактная графика.

Отметим, что контракт "Ливерпуля" с американской компанией New Balance истекает 31 мая. Это значит, что в случае возобновления АПЛ уже летом или позднее, "красные" теоретически могут поднять трофей чемпиона в форме от Nike.

Liverpool's contract with New Balance expires on May 31st.



If the Premier League is extended beyond this point will they lift the trophy in Nike kits? pic.twitter.com/CL13TxGkQf