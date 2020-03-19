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Появились фотографии новой выездной формы Ливерпуля – она выполнена в бирюзовом цвете

Англия
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Очень необычно…

Появились фотографии новой выездной формы Ливерпуля – она выполнена в бирюзовом цвете
Новина українською

В Интернет просочилось фото выездной формы "Ливерпуля", в которой команда Юргена Клоппа будет выступать в следующем сезоне – 2020/21. Снимок традиционно появился на сайте Footy Headlines. Новый комплект экипировки мерсисайдцев выполнен в бирюзовом цвете с черным воротником. На футболку нанесена абстрактная графика.

Отметим, что контракт "Ливерпуля" с американской компанией New Balance истекает 31 мая. Это значит, что в случае возобновления АПЛ уже летом или позднее, "красные" теоретически могут поднять трофей чемпиона в форме от Nike.

Напомним, Английская Премьер-лига, как и все другие топ-чемпионаты, была приостановлена после 29-го тура из-за пандемии коронавируса. "Ливерпуль" лидирует с 25-очковым отрывом, у "Манчестер Сити" есть игра в запасе.

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В статье: Nike Ливерпуль футбольная форма New Balance
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