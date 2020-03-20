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Тома Лемар может оказаться в МЮ

Англия
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Получится ли у француза спасти карьеру?

Тома Лемар может оказаться в МЮ
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере Тома Лемара. Об этом сообщает ESPN.

Представители "дьяволов" уже связывались с агентами игрока. Мадридцы не будут удерживать футболиста, который так и не смог забить или отдать ассист в этом сезоне, а отпустят его за солидную сумму.

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Контракт француза с "матрасниками" расчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Лемара оценивается в 30 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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