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Тома Лемар может оказаться в МЮ
Получится ли у француза спасти карьеру?
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере Тома Лемара. Об этом сообщает ESPN.
Представители "дьяволов" уже связывались с агентами игрока. Мадридцы не будут удерживать футболиста, который так и не смог забить или отдать ассист в этом сезоне, а отпустят его за солидную сумму.
Контракт француза с "матрасниками" расчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Лемара оценивается в 30 миллионов.
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