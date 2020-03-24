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Sky Sports: Челси заинтересован в возвращении талантливого хавбека Вест Хэма

Англия
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Тем более, у него есть друзья в Кобхэме

Sky Sports: Челси заинтересован в возвращении талантливого хавбека Вест Хэма
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Лондонский "Челси" по окончанию сезона намерен вернуть опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. Sky Sports отмечает, что "синие" намерены провернуть сделку летом, если клубы будут иметь возможность покупать и продавать футболистов в трансферное окно перед сентябрем.

21-летний Деклан Райс – игрок сборной Англии и воспитанник "аристократов". Он покинул академию "Челси" в 2014 году, но до сих пор поддерживает отличные отношения с хавбеком "синих" Маунтом. Известно, что ради прогулки с Декланом, Мейсон даже нарушил карантин.

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Контракт Райса с "молотобойцами" рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на год – по этой причине, "Челси" не стоит рассчитывать на низкий ценник Деклана. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мейсон Маунт Деклан Райс
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Источник:
Sky Sports

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