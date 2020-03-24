Sky Sports: Челси заинтересован в возвращении талантливого хавбека Вест Хэма

Лондонский "Челси" по окончанию сезона намерен вернуть опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. Sky Sports отмечает, что "синие" намерены провернуть сделку летом, если клубы будут иметь возможность покупать и продавать футболистов в трансферное окно перед сентябрем.

Chelsea are interested in signing West Ham midfielder Declan Rice if the transfer window goes ahead this summer. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 23, 2020

21-летний Деклан Райс – игрок сборной Англии и воспитанник "аристократов". Он покинул академию "Челси" в 2014 году, но до сих пор поддерживает отличные отношения с хавбеком "синих" Маунтом. Известно, что ради прогулки с Декланом, Мейсон даже нарушил карантин.

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Контракт Райса с "молотобойцами" рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на год – по этой причине, "Челси" не стоит рассчитывать на низкий ценник Деклана. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.