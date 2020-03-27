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Возобновление АПЛ стоит ждать не ранее 30-го апреля

Англия
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Появилось официальное заявление

Возобновление АПЛ стоит ждать не ранее 30-го апреля
UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте АПЛ появилась заява от руководства Лиги, а также Ассоциации профессиональных футболистов.

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Они согласились с необходимостью принятия трудных решений, чтобы смягчить экономические последствия нынешнего приостановления профессионального футбола в Англии. Также договорились работать вместе, чтобы прийти к совместным решениям.

АПЛ не возобновится до 30-го апреля. Это будет сделано только тогда, когда условия безопасности будут позволять пойти на этот шаг.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата, "Ливерпуль" шел на первом месте. Команде Клоппа оставалось добыть лишь две победы.

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В статье: АПЛ коронавирус
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