Манчестер Юнайтед готов платить Санчо 450 тысяч евро в неделю

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - главная цель "Манчестер Юнайтед" на следующее трансферное окно. Манкунианский клуб уже работает над заключением сделки, сообщает Independent.ie.

Руководство "красных" пообещало 20-летнему футболисту 7-й номер.

"МЮ" готов также подписать с Санчо дорогостоящий контракт, выплаты по которому могут достигнуть £ 400 тыс. (€ 452 тыс.) в неделю, если он продолжит прогрессировать.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне.