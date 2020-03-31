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Манчестер Юнайтед готов платить Санчо 450 тысяч евро в неделю

Англия
(1 голосов)

Также игроку предложили взять седьмой номер

Манчестер Юнайтед готов платить Санчо 450 тысяч евро в неделю
Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - главная цель "Манчестер Юнайтед" на следующее трансферное окно. Манкунианский клуб уже работает над заключением сделки, сообщает Independent.ie.

Руководство "красных" пообещало 20-летнему футболисту 7-й номер.

"МЮ" готов также подписать с Санчо дорогостоящий контракт, выплаты по которому могут достигнуть £ 400 тыс. (€ 452 тыс.) в неделю, если он продолжит прогрессировать.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Комментарии (1)
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DimaADI (Днепр)
31.03.2020 в 17:02
В МЮ с ума сходят.
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