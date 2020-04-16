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Агент Хамеса ведет переговоры с английским клубом

Англия
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Агент Хамеса ведет переговоры с английским клубом
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Крайне вероятно, что этим летом Хамес Родригес покинет мадридский "Реал". Уже сейчас идут поиски новой команды.

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Как сообщает Sport.es, сейчас агент полузащитника ведет переговоры с "МЮ" о возможном трансфере. Ранее "дьяволы" были заинтересованы в его переходе.

Также на Хамеса претендуют "Эвертон" и "Вулверхэмптон". С большой долью вероятностью, Хамес окажется именно в чемпионате Англии.

Отметим, что контракт Родригеса с "Реалом" расчитан до лета 2021-го.

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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