Матчи за закрытыми дверями? Сколько людей обеспечивают проведение игры

"Футбол за закрытыми дверями" звучит просто. Выходят команды на поле, нет болельщиков и ограничен вход для других привычных участников встречи, как то обслуживающий персонал, журналисты и многие технические работники. Сейчас спортивный мир сталкивается с новой реальностью, наверное, много матчей мы будем наблюдать без болельщиков, но настолько ли проста задача обеспечить такую игру?

В Англии Премьер-лига ориентировочно планирует возобновиться 6 июня, то есть через 12 недель после того, как футбол в стране был приостановлен. Завершить сезон можно в течение 56 дней с этой даты, а именно провести 541 встречу в пяти основных соревнованиях - включая Национальную лигу - английской футбольной пирамиды. Очевидно, что большая часть этих игр, а может и все они, пройдут при пустых трибунах.

Несмотря на то, что болельщиков на аренах не будет, профессиональный футбольный матч требует от людей выполнения определенной работы. В ESPN посчитали, что не менее 200 человек могут обеспечить проведение игры.

Например, понадобится шесть офицеров безопасности, даже для игры за закрытыми дверями. А на стадионе Премьер-лиги в пять раз больше, просто чтобы покрыть все основные требования безопасности. Соблюдение безопасности могут быть менее строгими, чем обычно, но все же. Один из клубов Чемпионшипа предоставил полное изложение количества людей, которое необходимо задействовать в игре с пустыми трибунами – получилось минимум 166. В Премьер-лиге только официальные СМИ и ТВ-трансляторы увеличат это число до 300.

Высокопоставленный анонимный источник сообщил ESPN, что для домашних игр аккредитовано в среднем 120 вещательных СМИ. Люди, которых вы не видите - монтажники, электрики, технические специалисты, продюсеры, операторы и звукорежиссеры - столь же важны, если не больше, чем репортеры или комментаторы на экранах. Все они должны будут находиться на стадионе, как только футбол возобновится.

Что касается команд, современная игра означает, что мы говорим не только про 11 человек, плюс двух менеджерах и трех официальных лицах. Для начала - в двух командах 18 игроков, включая запасных, а у менеджера есть помощник и другие тренеры. Судейская бригада состоит из главного рефери, двух помощников, а также четвертого судьи и судьи на трибунах.

Вы не можете играть в футбол без физиотерапевтов, ни одна команда Премьер-лиги без такого специалиста не обойдется. Есть также команда аналитиков, которая собирает видеоданные для клубов. Еще один пример - целых шесть аналитиков занимают места в пресс-боксе "Манчестер Сити" из-за недостатка места на скамейке у поля.

В каждом клубе есть врач, хотя, если будут условия, можно обойтись одним медиком. Юридически, однако, необходимо четыре парамедика и водитель скорой помощи. В полиции также требуют обеспечить работу аварийных служб на случай форс-мажорных ситуаций.

"Болбойи" могут показаться расточительством, но если мяч окажется в ряду пустого стадиона, можете ли вы представить, как Дэвид Де Хеа или Энди Робертсон бегут по лестницам, чтобы найти его? Для площадки среднего размера потребовалась бы команда из 12 мальчиков, которые будут подавать мячи. А на аренах размером с "Олд Траффорд" или на новом лондонском стадионе "Тоттенхэма" и того больше.

Точно так же и персонал, который должен подготовить газон и игровую площадку, а в пиковом состоянии, при нагрузке эти люди способны быстро привести его в порядок. Клубы Чемпионшипа могут обойтись четырьмя такими людьми, но команды Премьер-лиги обычно используют до 20 человек, вооруженных специальными вилами и роликами.

Читайте также: Легенда Лидса и сборной Англии умер от коронавируса

Вне поля список можно продолжать долго: секретари клуба, которые поддерживают связь с официальными лицами матча и контролируют все операции; также электрики, работники по техническому обслуживанию, уборщики и другой обслуживающий персонал. Для цифровых рекламных щитов необходим техник, чтобы они работали правильно. Тривиальная работа? Не тогда, когда игра показывается по телевидению, а спонсоры платят за это огромные деньги.

И давайте не будем забывать про VAR, который необходим для всех игр Премьер-лиги. Источник в АПЛ сообщил, что при обычных обстоятельствах в течение семи матчей потребуется приблизительно 40 человек. Кроме того, интеллектуальная технология, лежащая в основе системы "Соколиный Глаз", которая используется для обзора линии ворот, требует постоянного мониторинга семи камер в каждой точке.

Все вышеупомянутые люди будут контролироваться и направляться стюардами и официальными лицами, чья работа будет заключаться в обеспечении работы инфраструктуры и безопасности стадиона - как внутри, так и снаружи. Ведь фанаты вполне могут попытаться проникнуть на арену.

Таким образом, в то время как водитель автобуса гостевой команды может переждать на улице, многих сотрудников невозможно отстранить от участия в игре. Даже когда футбол вернется и трибуны будут пусты, сотни людей должны находиться на своих привычных местах, чтобы матчи "за закрытыми дверями" состоялись.

По материалам ESPN