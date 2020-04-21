Брайтон обыграл Астон Виллу 6:1 в первом раунде турнира АПЛ по FIFA 20

Сегодня начался турнир среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В первом раунде чемпионата восемь игроков сражаются за последние четыре места в ТОП-16.

Турнир открыл матч между "Брайтоном" и "Астон Виллой". Первых представлял французский форвард Нил Мопе, вторых - полузащитник Джон Макгинн.

В итоге Нил Мопе одержал разгромную победу 6:1 и прошел в следующий этап соревнования. Дальше "Брайтону" предстоит сыграть с победителем пары "Борнмут" - "Саутгемптон".

Вашему вниманию запись матча между "Брайтоном" и "Астон Виллой" в FIFA 20