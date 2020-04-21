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Борнмут завершил первый раунд турнира АПЛ по FIFA разгромной победой Саутгемптона

Англия
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Филип Биллинг обеспечил своему клубу участие в следующем раунде

Борнмут завершил первый раунд турнира АПЛ по FIFA разгромной победой Саутгемптона
Новина українською

Сегодня проходил первый раунд чемпионата среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В последнем матче данного этапа "Борнмут" уничтожил "Саутгемптон" 4:0. Датский полузащитник Филип Биллинг, который представлял номинальных хозяев, просто не оставил шансов своему противнику - голкиперу Ангусу Ганну.

В следующем раунде "Борнмут" встретится с "Брайтоном", который сегодня разгромил "Астон Виллу" 6:1.

Борнмут завершил первый раунд турнира АПЛ по FIFA разгромной победой Саутгемптона - изображение 1

Вашему вниманию запись матча между "Борнмутом" и "Саутгемптоном"

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В статье: АПЛ Борнмут (Англия) "Кордоба" Саутгемптон (Англия)
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