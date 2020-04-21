Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут завершил первый раунд турнира АПЛ по FIFA разгромной победой Саутгемптона
Филип Биллинг обеспечил своему клубу участие в следующем раунде
Сегодня проходил первый раунд чемпионата среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.
В последнем матче данного этапа "Борнмут" уничтожил "Саутгемптон" 4:0. Датский полузащитник Филип Биллинг, который представлял номинальных хозяев, просто не оставил шансов своему противнику - голкиперу Ангусу Ганну.
В следующем раунде "Борнмут" встретится с "Брайтоном", который сегодня разгромил "Астон Виллу" 6:1.
Вашему вниманию запись матча между "Борнмутом" и "Саутгемптоном"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...