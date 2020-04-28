  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В АПЛ планируют возобновить футбол в начале июня – игроков будут проверять на COVID-19 дважды в неделю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В АПЛ планируют возобновить футбол в начале июня – игроков будут проверять на COVID-19 дважды в неделю

Англия
(1 голосов)

Это будет стоить приличных денег…

В АПЛ планируют возобновить футбол в начале июня – игроков будут проверять на COVID-19 дважды в неделю
Новина українською

Клубы Английской Премьер-лиги собираются провести собрание уже в эту пятницу, 1 мая, чтобы обсудить планы касательно возобновления кампании 2019/20. Интернет-портал Goal.com сообщает, что Туманный Альбион увидит футбол уже 8 июня.

По информации источника, таким образом, сезон смогут завершить в конце июля. Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден отмечает, что он продолжает работать с клубами АПЛ, чтобы вернуть футбол в следующем месяце, если ситуация позволит это сделать. Естественно, речь идет о возобновлении при пустых трибунах.

Читайте такжеФИФА планирует разрешить пять замен в матче до конца 2021 года

Английская футбольная лига (EFL) взяла на себя обязательство провести тщательное тестирование на коронавирус до того момента, как футболисты выйдут на поле. Мера коснется и персонала клубов. Издание Daily Mail сообщает, что игроков будут проверять на инфекцию дважды в неделю с того момента, как они вернутся к тренировкам.

Один тест стоит примерно 172 евро: если каждая команда собирается использовать по 50 тестов 2 раза за 14 дней, то на проверки потратят примерно 4,6 миллиона евро. Некоторые сотрудники системы здравоохранения Великобритании возмущены подобными мерами, так как системы однозначно могли бы пригодиться медицинским работникам в обычных больницах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Англии АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...