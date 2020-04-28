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Де Брюйне рассказал о намерении побить рекорд Анри по голевым передачам
Для серьезного игрока - серьезные задачи
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне намерен побить рекорд Тьерри Анри по голевым передачам.
"Мои 16 голевых передач? Я уверен, что у меня 17, так как один ассист у меня забрали в игре с "Арсеналом". До сих пор не знаю, зачем они сделали это.
Хочу побить рекорд Анри. Когда проходил прощальный матч Компани, я сказал Тьерри, что "приду за ним". Но даже если этого не произойдет в этом году, я продолжу выступать пытаться дальше", - цитирует бельгийца Goal.
Отметим, что рекордный показатель Анри - 20 голевых передач в сезоне 2002/03.