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Уотфорд подписал долгосрочный контракт с Папе Гуйе

Англия
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Папе, а не Папа!

Уотфорд подписал долгосрочный контракт с Папе Гуйе
Новина українською

Английский футбольный клуб "Уотфорд" сообщил у себя на сайте о том, что 21-летний исполнитель французского "Гавра" Папе Гуйе официально стал игроком "шмелей".

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Трудовой договор с юным футболистом рассчитан на 5 лет.

Отмечается, что соглашение между Гуйе и "Гавром" теряет свою силу 1 июля. В 25 матчах французской Лиги 2 в текущем сезоне он оформил 2 голевые передачи.

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В статье: Уотфорд Гавр Папе Гуйе
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Источник:
Watford

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