Уотфорд подписал долгосрочный контракт с Папе Гуйе

Английский футбольный клуб "Уотфорд" сообщил у себя на сайте о том, что 21-летний исполнитель французского "Гавра" Папе Гуйе официально стал игроком "шмелей".

Трудовой договор с юным футболистом рассчитан на 5 лет.

Отмечается, что соглашение между Гуйе и "Гавром" теряет свою силу 1 июля. В 25 матчах французской Лиги 2 в текущем сезоне он оформил 2 голевые передачи.