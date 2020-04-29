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Уотфорд подписал долгосрочный контракт с Папе Гуйе
Папе, а не Папа!
Английский футбольный клуб "Уотфорд" сообщил у себя на сайте о том, что 21-летний исполнитель французского "Гавра" Папе Гуйе официально стал игроком "шмелей".
Трудовой договор с юным футболистом рассчитан на 5 лет.
✍️ #WelcomePape— Watford Football Club (@WatfordFC) April 29, 2020
Отмечается, что соглашение между Гуйе и "Гавром" теряет свою силу 1 июля. В 25 матчах французской Лиги 2 в текущем сезоне он оформил 2 голевые передачи.
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Источник:Watford
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