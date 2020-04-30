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Ливерпуль выступил с заявлением против мэра города - тот предложил не возобновлять сезон в Англии

Англия
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"Красные" хотят играть

Ливерпуль выступил с заявлением против мэра города - тот предложил не возобновлять сезон в Англии
UA-Футбол
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Сегодня, в интервью ВВС, мэр города Ливерпуль Джо Андерсон выступил против возобновления сезона в Англии. По его словам, команда Клоппа должна получить трофей из-за громадного отрыва, а сезон не нужно продолжать. По его мнению - главная проблема связана с фанатами, которые могут собираться возле стадионов в день матчей.

На официальном сайте ФК "Ливерпуль" появилось заявление, которое осуждает данную точку зрения мэра.

"Как клуб, мы разочарованы комментариями мэра Джо Андерсона в интервью, которое было опубликовано сегодня. В последние недели мы взаимодействовали с группами болельщиков и фанатов, которые сообщили нам о своей решимости соблюдать меры социального дистанцирования, и в случае объявления о возобновлении футбола мы будем продолжать работать с ними и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

В рамках нашей текущей деятельности мы находимся в постоянном контакте с мэром и его офисом, и мы надеемся, что эти разговоры могут продолжиться", - говорится в заявлении.

Напомним, что команде Клоппа осталось добыть лишь две победы, чтобы официально стать чемпионом.

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В статье: Ливерпуль коронавирус
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Источник:
ФК "Ливерпуль"
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