Англия
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Челси согласовал с Абрахамом 5-летний контракт на 40 миллионов
Стороны близки к соглашению
"Челси" близок к подписанию нового контракта с Тэмми Абрахамом, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По его информации, сторонам удалось преодолеть разногласия и договориться о 5-летнем соглашении. По его условиям Тэмми будет зарабатывать на "Стэмфорд Бридж" 8 миллионов евро (7 млн фунтов) в год.
В нынешнем сезоне на счету Абрахама 15 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за "Челси".
Также на счету 22-летнего нападающего один гол в 4 матчах за сборную Англии.
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