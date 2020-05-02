Челси согласовал с Абрахамом 5-летний контракт на 40 миллионов

"Челси" близок к подписанию нового контракта с Тэмми Абрахамом, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, сторонам удалось преодолеть разногласия и договориться о 5-летнем соглашении. По его условиям Тэмми будет зарабатывать на "Стэмфорд Бридж" 8 миллионов евро (7 млн фунтов) в год.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 15 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за "Челси".

Также на счету 22-летнего нападающего один гол в 4 матчах за сборную Англии.