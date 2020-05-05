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Клопп: Трансфер Мбаппе и Санчо? Меня полностью устраивает мой состав

Англия
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Немецкий тренер уверен в своей команде

Клопп: Трансфер Мбаппе и Санчо? Меня полностью устраивает мой состав
UA-Футбол
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Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможном подписании Килиана Мбаппе и Джейдона Санчо.

"Я не могу ответить на вопрос об их подписании не создав громкие заголовки для газет. Не хочу этого делать.

Я полностью доволен своей командой, не думал о подписании других. Когда я нахожусь в клубе, я работаю с игроками, которые у меня есть", - приводит слова Клоппа Goal.

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Напомним, что "Ливерпуль" готов побороться за Мбаппе в случае ухода своего лидера.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Килиан Мбаппе Джейдон Санчо
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