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Клопп: Трансфер Мбаппе и Санчо? Меня полностью устраивает мой состав
Немецкий тренер уверен в своей команде
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможном подписании Килиана Мбаппе и Джейдона Санчо.
"Я не могу ответить на вопрос об их подписании не создав громкие заголовки для газет. Не хочу этого делать.
Я полностью доволен своей командой, не думал о подписании других. Когда я нахожусь в клубе, я работаю с игроками, которые у меня есть", - приводит слова Клоппа Goal.
Напомним, что "Ливерпуль" готов побороться за Мбаппе в случае ухода своего лидера.
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