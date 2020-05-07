  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Анри: Арсеналу будет тяжело, если Обамеянг покинет клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анри: Арсеналу будет тяжело, если Обамеянг покинет клуб

Англия
(1 голосов)

Экс-игрок лондонцев не советует Пьеру покидать клуб

Анри: Арсеналу будет тяжело, если Обамеянг покинет клуб
Новина українською

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал возможный уход форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба.

"Каждый будет делать то, что должен. Как я могу советовать кому-то остаться, если сам ушёл из "Арсенала"?

Фанаты "Арсенала" хотят, чтобы он остался, но как футболист он оценит ситуацию вместе с его семьёй, отцом и решит, как будет лучше.

У него собственная карьера, я не знаю, что у него на уме. Всё, что я знаю, — мы будем скучать по его голам, если он уйдёт. Он много забивает, и без его голов "Арсеналу" было бы тяжело.

Я не хочу, чтобы он уходил, но, с другой стороны, у него своя жизнь, и, возможно, ему нужно увидеть что-то новое. Кто знает, я надеюсь, что он останется", — приводит слова Анри Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы "Барселона", мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Тьерри Анри Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...