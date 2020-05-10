Ван Гал: Работа в МЮ – мой лучший результат за карьеру

Луи ван Гал рассказал о работе в "Манчестер Юнайтед"

"Самым сложным было сохранить пост главного тренера "МЮ", когда на протяжении 6 месяцев на моей шее была петля. Моя жена Труус предупреждала меня с января и до конца сезона. Она женщина – а у женщин есть чутье в таких вопросах.

Я не понимал, что затевает Вудворд. Я был убежден, что доработаю контракт до конца, проведу третий сезон в "Юнайтед". Когда Вудворд уволил меня, это стало для меня самым большим сюрпризом за всю жизнь. В других местах я сталкивался с внутренним сопротивлением, но никогда не встречал ничего, что было бы похоже на происходившее в "МЮ".

Знаете, то, чего я добился в "МЮ", – мой лучший результат за всю карьеру. Больше любого трофея, больше того, чего я добился с Нидерландами на ЧМ-2014. И сразу по нескольким причинам я считаю, что моя работа в "МЮ" важнее всего.

Мы выиграли Кубок Англии вдесятером в дополнительное время на "Уэмбли" у "Кристал Пэлас. Кубок Англии – самый престижный национальный кубковый турнир в мире, так что я был невероятно горд этим. Я был с петлей на шее, ожидая казни, начиная с января. Но я продолжал верить в игроков, так что я горжусь тем, чего достиг в тому году", – сказал ван Гал в интервью The Mirror.