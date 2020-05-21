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Инсайдер-канонир. Себальос рассказал, когда возобновится сезон АПЛ

Англия
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Дани что-то знает…

Инсайдер-канонир. Себальос рассказал, когда возобновится сезон АПЛ
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Испанский полузащитник мадридского "Реала" Даниэль Себальос, который сейчас выступает на правах аренды за лондонский "Арсенал", рассказал, что сезон Английской Премьер-лиги планируют возобновить 20 июня. Цитирует Себальоса Marca со ссылкой на TVE.

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"Я игрок "Реала", любой футболист хотел бы выступать за такую команду. У меня есть контракт со "сливочными" еще на 3 года, это идеальная команда для успешной карьеры".

"Сезон АПЛ возобновится 20 июня, если Ла Лига начнется 12-го числа следующего месяца. Тесты? 48 часов назад нас проверили на коронавирус, у всех отрицательный результат".

В текущем сезоне за "Арсенал" 23-летний Себальос принял участие в 24 матчах во всех турнирах (1 гол и 2 результативные передачи).

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В статье: Арсенал (Лондон) Чемпионат Англии Реал (Мадрид) АПЛ Дани Себальос Даниель Себальос коронавирус
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Источник:
Marca

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