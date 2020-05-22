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Кепа может вернуться в Испанию

Англия
(1 голосов)

Игроком интересуется Валенсия

Кепа может вернуться в Испанию
Новина українською

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага заинтересовал "Валенсию".

По информации Sport.es, "летучие мыши" собираются вернуть 25-летнего голкипера на родину, где до переезда в Лондон он защищал цвета "Атлетика" из Бильбао, а также "Вальядолида" и "Понферрадины".

Напомним, в начале весны этого года Кепа был переведен в запас менеджером "Челси" Фрэнком Лэмпардом, который сделал основным вратарем команды Вилли Кабальеро.

В этом сезоне испанский вратарь провел за "синих" 33 матча во всех турнирах, пропустил в них 43 гола.

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В статье: Валенсия (Испания) Челси (Лондон) Валенсия Кепа Аррисабалага
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