Хески: Ливерпулю лучше подписать Санчо, а не Мбаппе или Холанда

Экс-нападающий сборной Англии Эмил Хески дал совет руководству "Ливерпуля" касательно подписания английского форварда.

"Я бы посоветовал им подписать Санчо. Конечно, Мбаппе - феноменальный игрок, который продолжает развиваться. Но он больше играет в центре, чем на флангах. Тоже самое касается Холанда.

Из патриотических чувств, советую "красным" подписать английского игрока. Санчо - замечательный футболист, а также играет на фланге и может принести сопернику очень много проблем", - цитирует Хески Metro.

На данный момент, главный претендент на Санчо - "Манчестер Юнайтед".