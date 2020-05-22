  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хески: Ливерпулю лучше подписать Санчо, а не Мбаппе или Холанда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хески: Ливерпулю лучше подписать Санчо, а не Мбаппе или Холанда

Англия
(1 голосов)

Вместо Мане или Салаха?

Хески: Ливерпулю лучше подписать Санчо, а не Мбаппе или Холанда
UA-Футбол
Новина українською

Экс-нападающий сборной Англии Эмил Хески дал совет руководству "Ливерпуля" касательно подписания английского форварда.

"Я бы посоветовал им подписать Санчо. Конечно, Мбаппе - феноменальный игрок, который продолжает развиваться. Но он больше играет в центре, чем на флангах. Тоже самое касается Холанда.

Из патриотических чувств, советую "красным" подписать английского игрока. Санчо - замечательный футболист, а также играет на фланге и может принести сопернику очень много проблем", - цитирует Хески Metro.

Читайте такжеГенеральный директор Бундеслиги: Если Холанд настолько хорош, почему он играет в Боруссии?

На данный момент, главный претендент на Санчо - "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмил Хески Ливерпуль Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...