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СМИ: Боруссия готова отпустить Санчо в МЮ, если получит выгодное предложение

Германия
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Вероятность трансфера все сильнее

СМИ: Боруссия готова отпустить Санчо в МЮ, если получит выгодное предложение
UA-Футбол
Новина українською

Джейдон Санчо может покинуть "Боруссию" летом. Об этом информирует SportBild.

По их данным, "шмели" пришли к устному соглашению с "МЮ". Они продадут англичанина "дьяволам", если получат нужное предложение.

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Вероятнее всего, они запросят порядка 100 миллионов евро. "Юнайтед", который заинтересован в вингере, готов потратиться на Санчо.

Отметим, что Джейдон занял второе место в списке лучших молодых игроков.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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