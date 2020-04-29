СМИ: Боруссия готова отпустить Санчо в МЮ, если получит выгодное предложение

Джейдон Санчо может покинуть "Боруссию" летом. Об этом информирует SportBild.

По их данным, "шмели" пришли к устному соглашению с "МЮ". Они продадут англичанина "дьяволам", если получат нужное предложение.

Вероятнее всего, они запросят порядка 100 миллионов евро. "Юнайтед", который заинтересован в вингере, готов потратиться на Санчо.

Отметим, что Джейдон занял второе место в списке лучших молодых игроков.