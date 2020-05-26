  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вариант подешевле: Челси может подписать вингера Порту вместо Санчо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вариант подешевле: Челси может подписать вингера Порту вместо Санчо

Англия
(1 голосов)

Можно серьезно сэкономить

Вариант подешевле: Челси может подписать вингера Порту вместо Санчо
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" давно изучает возможность подписания Джейдона Санчо. В перспективе он должен будет заменить Педро и Виллиана, которые покинут клуб.

Однако, цена на игрока "Боруссии" сейчас очень высокая - за него придется заплатить более 100 миллионов евро. Из-за этого, руководство лондонцев ищет другие варианты.

Читайте такжеЧелси не отказался от покупки Санчо - лондонцы хотят продать для этого несколько игроков

Как сообщает Daily Star, в "Челси" может перейти Хесус Корона, который сейчас защищает цвета "Порту". На его счету 17 результативных передач в 41-м матче. Он оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что лондонцы уже официально подписали атакующего футболиста "Аякса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Порту (Португалия) Хесус Корона Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...