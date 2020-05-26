Вариант подешевле: Челси может подписать вингера Порту вместо Санчо

Лондонский "Челси" давно изучает возможность подписания Джейдона Санчо. В перспективе он должен будет заменить Педро и Виллиана, которые покинут клуб.

Однако, цена на игрока "Боруссии" сейчас очень высокая - за него придется заплатить более 100 миллионов евро. Из-за этого, руководство лондонцев ищет другие варианты.

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Как сообщает Daily Star, в "Челси" может перейти Хесус Корона, который сейчас защищает цвета "Порту". На его счету 17 результативных передач в 41-м матче. Он оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что лондонцы уже официально подписали атакующего футболиста "Аякса".