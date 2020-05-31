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Арсенал может сохранить Луиса, если Давид пойдет на понижение зарплаты

Англия
(1 голосов)

Контракт бразильца истекает этим летом

Арсенал может сохранить Луиса, если Давид пойдет на понижение зарплаты
Новина українською

Защитник Давид Луис может остаться в "Арсенале", если согласится на понижение зарплаты.

Напомним, Луис перебрался на "Эмирейтс" лишь прошлым летом из "Челси" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов. Тогда Давид заключил однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Как сообщает The Telegraph, 33-летний бразилец получает около 120 тысяч фунтов в неделю, что является слишком большой суммой для "канониров" в сложившейся экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Тем не менее, "Арсенал" все еще может предложить Давиду новый контракт — с уменьшенной базовой зарплатой, но обширной шкалой бонусов за командные и индивидуальные достижения.

Ранее сам Луис рассказал, что ведёт переговоры о потенциальном возвращении в "Бенфику".

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис
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Комментарии (1)
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cavo69
31.05.2020 в 13:20
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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