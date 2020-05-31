Арсенал может сохранить Луиса, если Давид пойдет на понижение зарплаты

Защитник Давид Луис может остаться в "Арсенале", если согласится на понижение зарплаты.

Напомним, Луис перебрался на "Эмирейтс" лишь прошлым летом из "Челси" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов. Тогда Давид заключил однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Как сообщает The Telegraph, 33-летний бразилец получает около 120 тысяч фунтов в неделю, что является слишком большой суммой для "канониров" в сложившейся экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Тем не менее, "Арсенал" все еще может предложить Давиду новый контракт — с уменьшенной базовой зарплатой, но обширной шкалой бонусов за командные и индивидуальные достижения.

Ранее сам Луис рассказал, что ведёт переговоры о потенциальном возвращении в "Бенфику".