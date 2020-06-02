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"В этом нет никакого риска, он - топ игрок". Экс-футболист Тоттенхэма советует клубу арендовать Коутиньо

Англия
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Бразилец действительно может усилить команду Моуриньо

"В этом нет никакого риска, он - топ игрок". Экс-футболист Тоттенхэма советует клубу арендовать Коутиньо
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Даррен Бент, защищавший в свое время цвета "Тоттехэма", считает, что "шпорам" нужно вступить в серьезную борьбу за Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо - топ игрок, который хорошо знает АПЛ. В его трансфере нет никакого риска. Коутиньо тот игрок, в котором "Тоттенхэм" действительно нуждается.

Я считаю, что клубу нужно сделать все возможное и заплатить 8 миллионов за его аренду (именно такая сумма всплывает в СМИ). Он сможет сделать "Тоттенхэм" невероятно сильной командой", - цитирует Бента Goal.

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Сейчас, главный претендент на Коутиньо - "Челси".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Даррент Бент
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