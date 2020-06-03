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Гвардиола связывался с игроком Милана, чтобы убедить его в переходе в Ман Сити

Англия
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Известная даже сумма возможного перехода

Гвардиола связывался с игроком Милана, чтобы убедить его в переходе в Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Хосеп Гвардиола нуждается в переходе Исмаэля Беннасера. По крайне мере, об этом уверяют многие зарубежные СМИ.

По данным RMC Sport, испанский наставник лично связывался с алжирским игроком. Он хочет убедить футболиста в правильности переезда в Англию.

Вероятно, что сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Также в подписании Исмаэля заинтересован "ПСЖ".

В этом сезоне на счету Беннасер 27 матчей за "Милан".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Милан Исмаэль Беннасер
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