Гвардиола связывался с игроком Милана, чтобы убедить его в переходе в Ман Сити

Хосеп Гвардиола нуждается в переходе Исмаэля Беннасера. По крайне мере, об этом уверяют многие зарубежные СМИ.

По данным RMC Sport, испанский наставник лично связывался с алжирским игроком. Он хочет убедить футболиста в правильности переезда в Англию.

Вероятно, что сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Также в подписании Исмаэля заинтересован "ПСЖ".

В этом сезоне на счету Беннасер 27 матчей за "Милан".