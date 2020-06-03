Англия
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Гвардиола связывался с игроком Милана, чтобы убедить его в переходе в Ман Сити
Известная даже сумма возможного перехода
Хосеп Гвардиола нуждается в переходе Исмаэля Беннасера. По крайне мере, об этом уверяют многие зарубежные СМИ.
По данным RMC Sport, испанский наставник лично связывался с алжирским игроком. Он хочет убедить футболиста в правильности переезда в Англию.
Вероятно, что сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Также в подписании Исмаэля заинтересован "ПСЖ".
В этом сезоне на счету Беннасер 27 матчей за "Милан".
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