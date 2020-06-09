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Ман Сити готов отпустить Сане за 70 миллионов евро

Англия
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Вот только готовы ли за него столько заплатить?

Ман Сити готов отпустить Сане за 70 миллионов евро
UA-Футбол
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"Манчестер Сити" и "Бавария" продолжают долгий процесс переговоров по трансферу Лероя Сане.

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Как сообщает Sky in Germany, "горожане" не отпустят немецкого вингера менее, чем за 70 миллионов евро. Их даже не смущает тот факт, что уже в следующем году у него заканчивается контракт.

Последнее предложение, которое поступило от чемпиона Германии было равно 40 миллионам. Они хотят подписать вингера этим летом, но переплачивать они не будут.

Ранее сообщалось, что в "Баварии" для Сане уже готов особый номер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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