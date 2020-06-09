Ман Сити готов отпустить Сане за 70 миллионов евро

"Манчестер Сити" и "Бавария" продолжают долгий процесс переговоров по трансферу Лероя Сане.

Как сообщает Sky in Germany, "горожане" не отпустят немецкого вингера менее, чем за 70 миллионов евро. Их даже не смущает тот факт, что уже в следующем году у него заканчивается контракт.

Последнее предложение, которое поступило от чемпиона Германии было равно 40 миллионам. Они хотят подписать вингера этим летом, но переплачивать они не будут.

Ранее сообщалось, что в "Баварии" для Сане уже готов особый номер.