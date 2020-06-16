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Гвардиола: Ман Сити не готов играть каждые четыре дня, придется применять широкую ротацию
Главное, чтобы не было эпидемии травм
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями перед завтрашним матчем против "Арсенала". Эта игра даст начало возобновления АПЛ.
"Завтра мы увидими уровень нашей команды. Будем надеятся, что у нас получится сыграть на хорошем уровне. У каждой из команд было три недели на подготовку.
Мы готовы провести один матч, но пока что не готовы играть каждые три-четыре дня. Придется применять широкую ротацию и использовать всех футболистов. Наши футболисты сейчас в хорошем состоянии", - приводит слова испанца пресс-служба "горожан".
На данный момент "Ман Сити" идет на втором месте и вряд ли у них получится навязать борьбу "Ливерпулю".