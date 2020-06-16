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Гвардиола: Ман Сити не готов играть каждые четыре дня, придется применять широкую ротацию

Англия
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Главное, чтобы не было эпидемии травм

Гвардиола: Ман Сити не готов играть каждые четыре дня, придется применять широкую ротацию
UA-Футбол
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Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями перед завтрашним матчем против "Арсенала". Эта игра даст начало возобновления АПЛ.

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"Завтра мы увидими уровень нашей команды. Будем надеятся, что у нас получится сыграть на хорошем уровне. У каждой из команд было три недели на подготовку.

Мы готовы провести один матч, но пока что не готовы играть каждые три-четыре дня. Придется применять широкую ротацию и использовать всех футболистов. Наши футболисты сейчас в хорошем состоянии", - приводит слова испанца пресс-служба "горожан".

На данный момент "Ман Сити" идет на втором месте и вряд ли у них получится навязать борьбу "Ливерпулю".

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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