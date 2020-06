Все из-за контракта? Давид Луиз взял на себя вину за проигрыш Сити – Артета явно обескуражен

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в рамках 28-го тура АПЛ (3:0), а также свою красную карточку. Цитирует бразильца Sky Sports. Также британский спортивный сайт приводит слова менеджера "канониров" Микеля Артеты.

Бразилец вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Пабло Мари. В конце первого тайма он позволил забить Рахиму Стерлингу, а после перерыва заработал удаление за фол на Рияде Марезе. В текущем сезон он "привез" уже 4 пенальти.

David Luiz has conceded four penalties in the Premier League this season ????‍♂️



No player has ever conceded five in a single campaign ???? pic.twitter.com/hXq6XOlujg