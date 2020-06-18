Все из-за контракта? Давид Луиз взял на себя вину за проигрыш Сити – Артета явно обескуражен

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в рамках 28-го тура АПЛ (3:0), а также свою красную карточку. Цитирует бразильца Sky Sports. Также британский спортивный сайт приводит слова менеджера "канониров" Микеля Артеты.

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"В этом поражении виновата не команда, а я. Ребята хорошо играли, даже вдесятером. Нужно было принимать другие решения. Моя голова забита мыслями о контракте, соглашение истекает через 2 недели. Мне нравится здесь, я хочу остаться. Знаю, что Микель тоже этого хочет, но нам остается просто ждать. Тем не менее, я не собираюсь использовать мысли о трудовом договоре как алиби или оправдание", – отметил Луиз.

"Давид – честный человек, который всегда может объяснить свои чувства. Мое мнение о нем не изменилось из-за одного плохого вечера. Я не знаю, что будет с его контрактом. Да, я видел, что сегодня произошло. Для его непопадания в состав была причина. Он вышел на поле из-за травмы Мари. Луиз старался, но это не сработало", – сказал Артета.

Бразилец вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Пабло Мари. В конце первого тайма он позволил забить Рахиму Стерлингу, а после перерыва заработал удаление за фол на Рияде Марезе. В текущем сезон он "привез" уже 4 пенальти.