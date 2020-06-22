Юрген Клопп о дерби с Эвертоном: Это была настоящая битва

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Эвертоном" в матче 30-го тура АПЛ.

"Это была настоящая битва. Обе команды продемонстрировали понимание, что играют в дерби. Интенсивная игра с физической борьбой, все игроки были вовлечены.

У нас было недостаточно много моментов. Большую часть времени мы доминировали, но лучшие моменты создавал соперник.

"Эвертон" отлично защищался, а мы действовали недостаточно умно, чтобы использовать свободные зоны. Это естественно после рестарта. Футбол сейчас немного не такой, как обычно, но сойдет", – рассказал Юрген Клопп.