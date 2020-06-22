Моуриньо: Я тренировал Роналду, Златана и Дрогба. С Кейном проблем не будет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моурньо ответил на слова Пола Мерсона, который прогнозировал скорый уход из клуба Гарри Кейна.

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"Мне кажутся немного странными некоторые комментарии и аналитика. Началось все с Пола Мерсона. Хочу сразу сказать, что уважаю его. Я попытаюсь быть добрым и ответить очень мягко, чтобы люди подумали о некоторых вещах.

Нужно сразу оговориться, что Гарри играл впервые за шесть месяцев. Посмотрите статистику и почитайте, сколько голов он забил до травмы под моим руководством.

Под моим руководством играли неплохие нападающие. Дрогба забил за все время 186 голов, что в среднем 46 за сезон. Был и другой нападающий - Карим Бензема.

Еще был один неплохой нападающий, который сейчас играет в "Ювентусе". Роналду. За три сезона он забил 168 голов. Также можно вспомнить и Милито. Да, он играл один сезон, но забил 30 голов и завоевал три титула. Был еще высокий парень, Златан Ибрагимович.

Дорогой Пол, я испытываю к тебе огромное уважение. Уверен, что у Кейна не будет проблем забивать в моей команде, когда не будет травмирован и в форме. Это мой ответ тем, кого я уважаю", - цитирует "особенного" Goal.

Под руководством Моуриньо Гарри успел забить семь голов в 11-ти матчах.