  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Я тренировал Роналду, Златана и Дрогба. С Кейном проблем не будет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Я тренировал Роналду, Златана и Дрогба. С Кейном проблем не будет

Англия
(2 голосов)

Португалец закрывает рты критикам

Моуриньо: Я тренировал Роналду, Златана и Дрогба. С Кейном проблем не будет
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моурньо ответил на слова Пола Мерсона, который прогнозировал скорый уход из клуба Гарри Кейна.

Читайте такжеМерсон: Стиль Моуриньо может вынудить Кейна уйти

"Мне кажутся немного странными некоторые комментарии и аналитика. Началось все с Пола Мерсона. Хочу сразу сказать, что уважаю его. Я попытаюсь быть добрым и ответить очень мягко, чтобы люди подумали о некоторых вещах.

Нужно сразу оговориться, что Гарри играл впервые за шесть месяцев. Посмотрите статистику и почитайте, сколько голов он забил до травмы под моим руководством.

Читайте такжеТоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1. Когда никто не наиграл на победу

Под моим руководством играли неплохие нападающие. Дрогба забил за все время 186 голов, что в среднем 46 за сезон. Был и другой нападающий - Карим Бензема.

Еще был один неплохой нападающий, который сейчас играет в "Ювентусе". Роналду. За три сезона он забил 168 голов. Также можно вспомнить и Милито. Да, он играл один сезон, но забил 30 голов и завоевал три титула. Был еще высокий парень, Златан Ибрагимович.

Дорогой Пол, я испытываю к тебе огромное уважение. Уверен, что у Кейна не будет проблем забивать в моей команде, когда не будет травмирован и в форме. Это мой ответ тем, кого я уважаю", - цитирует "особенного" Goal.

Под руководством Моуриньо Гарри успел забить семь голов в 11-ти матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Златан Ибрагимович Дидье Дрогба Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Пол Мерсон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...