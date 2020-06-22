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Моуриньо: Я тренировал Роналду, Златана и Дрогба. С Кейном проблем не будет
Португалец закрывает рты критикам
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моурньо ответил на слова Пола Мерсона, который прогнозировал скорый уход из клуба Гарри Кейна.
"Мне кажутся немного странными некоторые комментарии и аналитика. Началось все с Пола Мерсона. Хочу сразу сказать, что уважаю его. Я попытаюсь быть добрым и ответить очень мягко, чтобы люди подумали о некоторых вещах.
Нужно сразу оговориться, что Гарри играл впервые за шесть месяцев. Посмотрите статистику и почитайте, сколько голов он забил до травмы под моим руководством.
Под моим руководством играли неплохие нападающие. Дрогба забил за все время 186 голов, что в среднем 46 за сезон. Был и другой нападающий - Карим Бензема.
Еще был один неплохой нападающий, который сейчас играет в "Ювентусе". Роналду. За три сезона он забил 168 голов. Также можно вспомнить и Милито. Да, он играл один сезон, но забил 30 голов и завоевал три титула. Был еще высокий парень, Златан Ибрагимович.
Дорогой Пол, я испытываю к тебе огромное уважение. Уверен, что у Кейна не будет проблем забивать в моей команде, когда не будет травмирован и в форме. Это мой ответ тем, кого я уважаю", - цитирует "особенного" Goal.
Под руководством Моуриньо Гарри успел забить семь голов в 11-ти матчах.