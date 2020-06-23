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Арсенал подпишет новый контракт с Луизом, несмотря на провал в игре с Ман Сити
Может это заставит бразильца проснуться
Давид Луиз по праву получил титул "неудачник недели" в АПЛ. В игре против "Ман Сити" он "привез" гол в ворота "Арсенала", а после был удален с поля. Но несмотря на это, он задержится в Лондоне.
Его текущий контракт истекает уже 30-го июня. Однако, по данным английского журналиста Марка Брайанса, стороны уже подписали новую сделку. В ближайшее время об этом объявят официально.
Expecting official confirmation some point this evening but I understand David Luiz has signed a new contract at #AFC— Mark Mann-Bryans (@MarkyMBryans) June 23, 2020
Всего в футболке "канониров" Давид провел 33 матча, в которых дважды забил и даже отдал голевую передачу.