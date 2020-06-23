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Арсенал подпишет новый контракт с Луизом, несмотря на провал в игре с Ман Сити

Англия
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Может это заставит бразильца проснуться

Арсенал подпишет новый контракт с Луизом, несмотря на провал в игре с Ман Сити
UA-Футбол
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Давид Луиз по праву получил титул "неудачник недели" в АПЛ. В игре против "Ман Сити" он "привез" гол в ворота "Арсенала", а после был удален с поля. Но несмотря на это, он задержится в Лондоне.

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Его текущий контракт истекает уже 30-го июня. Однако, по данным английского журналиста Марка Брайанса, стороны уже подписали новую сделку. В ближайшее время об этом объявят официально.

Всего в футболке "канониров" Давид провел 33 матча, в которых дважды забил и даже отдал голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луиз
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