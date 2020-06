Арсенал подпишет новый контракт с Луизом, несмотря на провал в игре с Ман Сити

Давид Луиз по праву получил титул "неудачник недели" в АПЛ. В игре против "Ман Сити" он "привез" гол в ворота "Арсенала", а после был удален с поля. Но несмотря на это, он задержится в Лондоне.

Его текущий контракт истекает уже 30-го июня. Однако, по данным английского журналиста Марка Брайанса, стороны уже подписали новую сделку. В ближайшее время об этом объявят официально.

Expecting official confirmation some point this evening but I understand David Luiz has signed a new contract at #AFC