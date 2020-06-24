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Агуэро перенес операцию на колене

Англия
(1 голосов)

Все прошло хорошо

Агуэро перенес операцию на колене
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро опубликовал пост в Twitter. Он рассказал, что перенес операцию на колене. У него был поврежден мениск.

"Все прошло хорошо, и я скоро начну восстановление. Большое спасибо доктору Кугату и его команде. Всем спасибо за поддержку", — написал аргентинец.

На счету 32-летнего Агуэро в текущем сезоне 23 гола и 4 результативные передачи в 32 матчах. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити
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