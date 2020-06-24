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Арсенал в ближайшее время продлит контракт с еще одним футболистом

Англия
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В этом уверен главный тренер

Арсенал в ближайшее время продлит контракт с еще одним футболистом
UA-Футбол
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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета уверяет, что его клуб практически договорился о новой сделке с Букайо Сака. На молодого англичанина претендовали многие гранды.

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"Я полность уверен, что вопрос с Букайо будет решен в ближайшее время. Мы несколько месяцев ведем переговоры с его агентами и семьей.

Он прекрасно знает, что я верю в него и полностью доверяю. Каждую неделю он становится все лучше. Даже в непростых условиях он продолжает развиваться, что говорит о его таланте", - заявил испанец.

Отметим, что сегодня "канониры" уже продлили несколько сделок.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Букайо Сака
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