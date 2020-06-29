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Экс-игрок Ливерпуля: Клоппу не нужны Месси или Неймар, он развивает своих игроков

Англия
(1 голосов)

В этих словах есть истина

Экс-игрок Ливерпуля: Клоппу не нужны Месси или Неймар, он развивает своих игроков
UA-Футбол
Новина українською

Джон Барнс, в свое время поигравший за "Ливерпуль", высказался касательно возможного трансфера Калиду Кулибали в стан чемпиона Англии.

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"Кулибали - хороший футболист. Но и без него, "Ливерпуль" продолжит оставаться сильнейшим клубом в Англии, который опережает конкурентов на 25 очков. Не думаю, что им нужно обязательно кого-то подписывать, куда важнее сохранить своих игроков.

Клопп всегда стремится улучшать игроков, которые уже есть в его команде. "Ливерпулю" не нужно тратить огромные деньги, чтобы подписать Месси или Неймара. Не думаю, что они сделают много трансферов, а укрепят позиции, которые действительно необходимы", - заявил англичанин.

Отметим, что этим летом команду Клоппа должно покинуть шесть футболистов.

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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси Неймар Ливерпуль Калиду Кулибали Джон Барнс
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
29.06.2020 в 19:27
Нытики даже даром никому не нужны. Только атмосферу портить будут.
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