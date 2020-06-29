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Экс-игрок Ливерпуля: Клоппу не нужны Месси или Неймар, он развивает своих игроков
В этих словах есть истина
Джон Барнс, в свое время поигравший за "Ливерпуль", высказался касательно возможного трансфера Калиду Кулибали в стан чемпиона Англии.
"Кулибали - хороший футболист. Но и без него, "Ливерпуль" продолжит оставаться сильнейшим клубом в Англии, который опережает конкурентов на 25 очков. Не думаю, что им нужно обязательно кого-то подписывать, куда важнее сохранить своих игроков.
Клопп всегда стремится улучшать игроков, которые уже есть в его команде. "Ливерпулю" не нужно тратить огромные деньги, чтобы подписать Месси или Неймара. Не думаю, что они сделают много трансферов, а укрепят позиции, которые действительно необходимы", - заявил англичанин.
Отметим, что этим летом команду Клоппа должно покинуть шесть футболистов.