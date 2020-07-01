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Гвардиола: Я хотел, чтобы Сане остался

Англия
(1 голосов)

Но Лерой решил покинуть Манчестер

Гвардиола: Я хотел, чтобы Сане остался
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Лерой Сане не останется в английской команде.

Ранее сообщалось, что Сане отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити", поскольку не смог договориться об условиях нового соглашения.

"Сделка еще не завершена, хоть это выглядит именно так. Есть нюансы, но, похоже, Сане переходит в "Баварию". Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как "Бавария", он начнёт новый этап своей карьеры.

Он хотел покинуть наш клуб. У каждого своя жизнь, он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане считает, что там ему будет лучше", — приводит слова тренера аккаунт в социальной сети "Твиттер" "Bayern & Germany".

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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